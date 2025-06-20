На угольной шахте в Красносулинском районе прошли учения

Все учения проходили без остановки производства. В них участвовали горноспасатели, Ростовской области. Специалисты отработали все этапы ликвидации ЧС. Была смоделирована аварийная ситуация, чтобы проверить реакцию персонала. Особое внимание уделялось слаженности действий и скорости реагирования.