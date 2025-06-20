На угольной шахте в Красносулинском районе прошли учения

Проверка прошла на угольной шахте «Дальняя» в Красносулинском районе. Специалисты Ростехнадзора проверили, как персонал готов к действиям в случае аварии.
Все учения проходили без остановки производства. В них участвовали горноспасатели, Ростовской области. Специалисты отработали все этапы ликвидации ЧС. Была смоделирована аварийная ситуация, чтобы проверить реакцию персонала. Особое внимание уделялось слаженности действий и скорости реагирования.
Отметим, что шахта «Дальняя» — один из ключевых угледобывающих объектов региона. Подобные учения здесь проводятся регулярно.
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