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На угольной шахте в Красносулинском районе прошли учения

Спасатели в действии: как проверяли готовность шахты «Дальняя» к ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Проверка прошла на угольной шахте «Дальняя» в Красносулинском районе. Специалисты Ростехнадзора проверили, как персонал готов к действиям в случае аварии.

Все учения проходили без остановки производства. В них участвовали горноспасатели, Ростовской области. Специалисты отработали все этапы ликвидации ЧС. Была смоделирована аварийная ситуация, чтобы проверить реакцию персонала. Особое внимание уделялось слаженности действий и скорости реагирования.

Отметим, что шахта «Дальняя» — один из ключевых угледобывающих объектов региона. Подобные учения здесь проводятся регулярно.

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