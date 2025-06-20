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Вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров трагически погиб в своем доме

Его тело было обнаружено с огнестрельным ранением, следов взлома и борьбы нет.

Вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров погиб на 66-м году жизни 19 июня. Об этом рассказали в администрации региона.

Игорь Петров много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам по работе, всем кто знал и любил этого незаурядного человека, большого руководителя, настоящего ленинградца.

пресс-служба администрации Ленобласти

О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

По информации tg-канала «112», все произошло в доме в Юкках. Тело вице-губернатора было обнаружено с огнестрельным ранением, следов взлома и борьбы нет. Проводится проверка.

Игорь Петров занимал должность с 2017 года по декабрь 2024-го, потом его назначили представителем губернатора в парламенте области.