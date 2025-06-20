Алиханов: Маркетплейсам ограничат право изменять цены без согласия продавца

Маркетплейсы больше не смогут в одностороннем порядке изменять цены товаров без согласия продавцов. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте «О платформенной экономике», рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью ТАСС на ПМЭФ.
По словам главы ведомства, новые правила обяжут цифровые площадки получать прямое и четкое согласие поставщиков перед проведением любых акций или скидок, связанных со снижением цен.
«В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен», — сообщил министр.
Прежде глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство планирует внести изменения в законодательство, чтобы усилить контроль за работой маркетплейсов. Это связано с увеличением количества жалоб от пользователей этих платформ.