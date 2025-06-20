В уфимском Тимашево у половины посёлка отключат воду

«Уфаводоканал» планирует уложиться за сутки. Отключение воды запланировано с 11 часов понедельника до 10 часов вторника. Под отключение подпадает обширный район частного сектора. Это дома по улицам Ташкентской, Сумской, Таманской, Курильской, Балканской, Березниковской, Буздякской, Горловской, Прокопьевской, Нальчиковской, Ковалевской, Кумертауской, Андижанской, Шахтинской, Сызранской. Также в списке — врачебные кабинеты по ул. Ташкентской, 99 и 101. Полный список адресов здесь.