Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев покинули самарские «Крылья Советов»

Антон Зиньковский вернулся в Самару в феврале 2025-го во время зимней паузы. Выступал за «КС» с января 2019-го по июль 2022-го. В минувшем сезоне выходил в 11 матчах. В его активе: один ассист и желтая карточка. Всего за «Крылья» провел 128 игр. Плюс 17 голов и 32 результативные передачи.