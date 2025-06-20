Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев покинули самарские «Крылья Советов»

Футболисты вернутся в расположение столичного «Спартака». Об этом сообщили представители «зелено-бело-синих».
Оба полузащитника были в аренде. 20-летний Игорь Дмитриев присоединился к волжанам в августе прошлого года. Поучаствовал в 27 встречах, забил три мяча и отметился двумя ассистами.
Антон Зиньковский вернулся в Самару в феврале 2025-го во время зимней паузы. Выступал за «КС» с января 2019-го по июль 2022-го. В минувшем сезоне выходил в 11 матчах. В его активе: один ассист и желтая карточка. Всего за «Крылья» провел 128 игр. Плюс 17 голов и 32 результативные передачи.
На днях экс-футболист самарцев и петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал «зелено-бело-синих» главными кандидатами на вылет в предстоящем чемпионате России.
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