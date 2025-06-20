Масштабное отключение горячей воды ожидает красноярцев с 23 июня и на 10 дней

С 23 июня по 2 июля в Красноярске пройдут плановые гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-2. Одновременно на самой станции будет проводиться диагностика оборудования, которую невозможно осуществить без временного отключения горячего водоснабжения.
На время проведения работ горячая вода будет отключена в ряде районов города. Ограничения коснутся Свердловского (кроме микрорайона Водники), Центрального (за исключением Покровского), Октябрьского и Железнодорожного районов.
Уточнить сроки отключения по конкретному адресу можно на интерактивной карте.
Гидравлические испытания — важная часть подготовки к отопительному сезону. В трубопроводы подается вода под высоким давлением, что позволяет выявить слабые участки теплосетей и своевременно устранить возможные дефекты.
Во время испытаний специалисты понижают температуру воды до 40 градусов, чтобы обеспечить безопасность при возможных повреждениях трубопровода. Подача горячей воды будет возобновляться по мере завершения работ.