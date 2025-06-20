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Масштабное отключение горячей воды ожидает красноярцев с 23 июня и на 10 дней

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограничение подачи горячего водоснабжения связано с традиционными летними работами на трубах.

Источник: Reuters

С 23 июня по 2 июля в Красноярске пройдут плановые гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-2. Одновременно на самой станции будет проводиться диагностика оборудования, которую невозможно осуществить без временного отключения горячего водоснабжения.

На время проведения работ горячая вода будет отключена в ряде районов города. Ограничения коснутся Свердловского (кроме микрорайона Водники), Центрального (за исключением Покровского), Октябрьского и Железнодорожного районов.

Уточнить сроки отключения по конкретному адресу можно на интерактивной карте.

Гидравлические испытания — важная часть подготовки к отопительному сезону. В трубопроводы подается вода под высоким давлением, что позволяет выявить слабые участки теплосетей и своевременно устранить возможные дефекты.

Во время испытаний специалисты понижают температуру воды до 40 градусов, чтобы обеспечить безопасность при возможных повреждениях трубопровода. Подача горячей воды будет возобновляться по мере завершения работ.