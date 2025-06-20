Масштабное отключение горячей воды ожидает красноярцев с 23 июня и на 10 дней

С 23 июня по 2 июля в Красноярске пройдут плановые гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-2. Одновременно на самой станции будет проводиться диагностика оборудования, которую невозможно осуществить без временного отключения горячего водоснабжения.