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На станции «Спортивной» в Новосибирске смонтировали систему видеонаблюдения

Она будет интегрирована в комплекс «Безопасный город».

Источник: Соцсети

На станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена завершён монтаж системы видеонаблюдения, которая будет интегрирована в платформу «Безопасный город». Об этом в пятницу, 20 июня в своём телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, в общем сложности на станции работают 189 камер, которые просматривают весь периметр: вестибюли, платформы и служебные зоны. Система способна распознавать лица, отслеживать подозрительные действия и передавать тревожные сигналы в ситуационные центры в реальном времени.

«Все данные хранятся в надёжной системе и при необходимости доступны правоохранительным органам. Это реальный инструмент предотвращения ЧП», — уточнил чиновник.

Напомним, на этой неделе Максим Кудрявцев обозначил сроки открытия «Спортивной». По словам мэра, станция может быть открыта к началу нового хоккейного сезона.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НСО с начала года с помощью технологии распознавания лиц задержаны 1170 человек.