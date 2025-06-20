На станции «Спортивной» в Новосибирске смонтировали систему видеонаблюдения

По словам градоначальника, в общем сложности на станции работают 189 камер, которые просматривают весь периметр: вестибюли, платформы и служебные зоны. Система способна распознавать лица, отслеживать подозрительные действия и передавать тревожные сигналы в ситуационные центры в реальном времени.