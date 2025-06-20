На станции «Спортивной» в Новосибирске смонтировали систему видеонаблюдения

На станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена завершён монтаж системы видеонаблюдения, которая будет интегрирована в платформу «Безопасный город». Об этом в пятницу, 20 июня в своём телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, в общем сложности на станции работают 189 камер, которые просматривают весь периметр: вестибюли, платформы и служебные зоны. Система способна распознавать лица, отслеживать подозрительные действия и передавать тревожные сигналы в ситуационные центры в реальном времени.
«Все данные хранятся в надёжной системе и при необходимости доступны правоохранительным органам. Это реальный инструмент предотвращения ЧП», — уточнил чиновник.
Напомним, на этой неделе Максим Кудрявцев обозначил сроки открытия «Спортивной». По словам мэра, станция может быть открыта к началу нового хоккейного сезона.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НСО с начала года с помощью технологии распознавания лиц задержаны 1170 человек.