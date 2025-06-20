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В Самаре пройдет масштабная «Гонка Героев»: ожидается более 2000 участников

28 июня 2025 года на территории АССЕТ Арены в Красноярском районе состоится грандиозный забег с препятствиями — «Гонка Героев».

28 июня 2025 года на территории АССЕТ Арены в Красноярском районе состоится грандиозный забег с препятствиями — «Гонка Героев».

Организатором выступает компания «Лига Героев», специализирующаяся на проведении массовых спортивных мероприятий. Мероприятие объединит свыше двух тысяч любителей активного образа жизни.

«Самара — один из самых опытных городов проведения. Здесь гонка проходит с 2016 года», — сообщил руководитель проекта Игорь Кактыш.

Участников ждёт дистанция протяжённостью 7,5 км и 25 испытаний на силу, ловкость и выносливость. Трасса включает рукоходы, водные и грязевые препятствия.

Также для профессионалов подготовили удлинённую дистанцию — 10−11 км с теми же 25 препятствиями. Победители смогут получить спортивные звания и попасть в сборные команды.

Соревнования пройдут в рамках сразу трёх официальных турниров:

Чемпионат городского округа Самара,

Чемпионат Самарской области,

Всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями.

Среди участников — известные спортсмены: Юлия Миннахметова, Владимир Семенченко, Роберт Бикмухаметов. Особую гордость вызывает имя Егора Белоусова из Тольятти — первого мастера спорта России по гонкам с препятствиями и чемпиона мира.

Более 600 человек примут участие в корпоративном забеге от крупных компаний региона.

Присоединиться к забегу может любой совершеннолетний желающий — как индивидуально, так и в составе команды. Для всех гостей организуют фан-зону, развлекательные активности, фотозоны и зоны отдыха.

«Гонка Героев» проводится в России с 2013 года и является частью государственной программы популяризации спорта.

Мероприятие поддержано региональным проектом «Мастер спорта» по инициативе губернатора Самарской области.

Подпишись в телеграме на «МК в Самаре». До 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успей поучаствовать!