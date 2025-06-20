Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Беларуси в пятницу 20 июня

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, местами грозы. В отдельных районах Беларуси прогнозируются сильные дожди. Ветер окажется северо-западный сильный порывистый до 15−20 метров в секунду. Из-за этого синоптики продлили оранжевый уровень опасности. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов, по западной части будет от +19 до +21 градуса.