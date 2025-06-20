Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Беларуси в пятницу, 20 июня, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, местами грозы. В отдельных районах Беларуси прогнозируются сильные дожди. Ветер окажется северо-западный сильный порывистый до 15−20 метров в секунду. Из-за этого синоптики продлили оранжевый уровень опасности. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов, по западной части будет от +19 до +21 градуса.
В Миске ожидается облачная погода. Синоптики добавляют, что вероятность дождя составляет 90%, вероятна гроза. Ветер будет преобладать северо-западный сильный порывистый. Утром прогнозируется от +10 до +12 градусов. Днем воздух прогреется от +13 до +15 градусов, а вечером будет от +12 до +14 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Июнь будет не очень жарким».
А еще белорусский синоптик Рябов сказал, что лето 2025 будет теплее, чем обычно.