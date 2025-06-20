В Латвии запретили гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость

Правительство Латвии ввело запрет на приобретение недвижимости на территории страны для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает LSM.
За соответствующую инициативу в третьем чтении проголосовали 69 депутатов. Против высказались восемь парламентариев. Закон затрагивает юридические лица, зарегистрированные в России или Белоруссии, а также физических лиц, владеющих долей не менее 25% в уставном капитале компаний, где они выступают конечными бенефициарами.
Кроме того, действие нововведения распространяется на юридические структуры, учрежденные в РФ и Белоруссии. Исключения из этого правила предусматриваются только в ситуациях наследования имущества родственниками или признания права собственности через судебное решение.
Ограничения на покупку недвижимости не будут применяться к гражданам, имеющим постоянный вид на жительство в Латвии, полученный до вступления закона в силу. Закон не затронет лиц, обладающих статусом постоянного жителя Европейского союза.
Ранее сообщалось, что сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в РФ.