В Латвии запретили гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость

За соответствующую инициативу в третьем чтении проголосовали 69 депутатов. Против высказались восемь парламентариев. Закон затрагивает юридические лица, зарегистрированные в России или Белоруссии, а также физических лиц, владеющих долей не менее 25% в уставном капитале компаний, где они выступают конечными бенефициарами.