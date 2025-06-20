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Скончался известный писатель и историк Феликс Лурье

Издательство «Вита Нова» с глубокой скорбью сообщило, что 19 июня скончался известный историк и писатель Феликс Моисеевич Лурье.

Талантливый автор скончался на 94-ом году жизни. Писатель родился в Ленинграде в 1931 году. Феликс Моисеевич был известным автором не только в гуманитарных дисциплинах, но и отличился в инженерной сфере.

Лурье долго время работал на заводе, а также в Горном институте. Им было написано больше 46 книг, а еще 150 статей, он был знатоком истории как Российского государства, но еще знал историю Италии.

«Приносим наши соболезнования родственникам, друзьям и всем ценителям творчества Феликса Моисеевича. Светлая память!» — написали в публикации издательства.

Ранее «МК в Питере» писал, что Северная столица простилась с талантливой журналисткой Ириной Панкратовой. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.