С пермского предпринимателя взыскали 800 тысяч за продажу контрафактных сигарет

Исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа было возбуждено в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был предупрежден о том, что в случае уклонения от возложенных на него обязательств судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания. Так как своевременно штраф погашен не был, сотрудник ведомства арестовал счета должника в банках и установил запрет на регистрационные действия с принадлежащими ему двумя квартирами. В результате проведенной работы уголовный штраф был взыскан в полном объеме.