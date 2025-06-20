С пермского предпринимателя взыскали 800 тысяч за продажу контрафактных сигарет

44-летний мужчина приобрел свыше 16 тысяч пачек контрафактной табачной продукции с целью их последующего сбыта на территории региона. Часть нелегального товара он реализовывал в торговом павильоне, остальное хранил в арендованном контейнере и в своей машине.
При этом бизнесмен, понимая, что товары, имеющие общероссийскую и мировую известность, пользуются повышенным потребительским спросом, незаконно использовал чужие товарные знаки производителей сигарет, тем самым нанеся правообладателям значительный ущерб. Общая стоимость найденных у него немаркированных табачных изделий превысила 2 млн рублей.
Свердловский районный суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде уголовного штрафа в размере 800 тысяч рублей.
Исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа было возбуждено в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был предупрежден о том, что в случае уклонения от возложенных на него обязательств судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания. Так как своевременно штраф погашен не был, сотрудник ведомства арестовал счета должника в банках и установил запрет на регистрационные действия с принадлежащими ему двумя квартирами. В результате проведенной работы уголовный штраф был взыскан в полном объеме.