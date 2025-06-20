Суд обязал фитнес-клуб в Хабаровске выплатить 230 тысяч рублей клиенту

В Хабаровске суд рассмотрел иск местного жителя, который пострадал во время персональной тренировки в фитнес-клубе. Мужчина получил серьезную травму плеча и обратился в суд после отказа клуба компенсировать расходы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В январе 2024 года клиент купил абонемент на год и оплатил индивидуальные занятия. Уже в феврале, во время тренировки с отягощением, у него резко заболело плечо — рука перестала двигаться.
«Тренер не остановил занятие и не помог подопечному. Врач диагностировал повреждение сустава, потребовалось лечение и восстановление», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд назначил экспертизу, которая установила прямую связь между действиями в клубе и травмой. Было решено взыскать с организации компенсацию морального вреда, расходы на лечение, неустойку и штраф — всего больше 230 тысяч рублей. Решение Железнодорожного районного суда оставлено в силе краевым судом.