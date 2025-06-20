В Иркутске два университета вошли в мировой рейтинг устойчивого развития

Два иркутских университета — ИРНИТУ и ИГУ — вошли в престижный международный рейтинг THE Impact Rankings 2025, оценивающий вклад вузов в достижение Целей устойчивого развития ООН. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе учреждений, в этом году в рейтинге участвовало рекордное количество университетов — 2526 из 130 стран.
— Иркутский политех укрепил свои позиции, войдя в группу 601−800 лучших вузов мира. Среди российских участников ИРНИТУ занял третье место, показав особенно сильные результаты по четырем направлениям: обеспечение чистой водой, доступная энергия, устойчивое развитие городов и борьба с изменением климата, — рассказали в ВУЗе.
Иркутский государственный университет дебютировал в рейтинге, попав в группу 1001−1500. Лучшие результаты ИГУ показал в сферах гендерного равенства, создания справедливого общества, обеспечения достойной занятости и глобального партнерства для устойчивого развития.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что приемная кампания в вузы Иркутска началась 20 июня.