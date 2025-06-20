В Иркутске два университета вошли в мировой рейтинг устойчивого развития

Два иркутских университета — ИРНИТУ и ИГУ — вошли в престижный международный рейтинг THE Impact Rankings 2025, оценивающий вклад вузов в достижение Целей устойчивого развития ООН. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе учреждений, в этом году в рейтинге участвовало рекордное количество университетов — 2526 из 130 стран.