Президент РПЛ Алаев сказал, что у «Крыльев Советов» есть временные сложности

Руководитель Премьер-лиги подчеркнул: у него нет сильных опасений по поводу самарцев.
Ранее писали, что команду якобы может покинуть Магомед Адиев. Также местные болельщики стали чаще задавать неудобные вопросы представителям «зелено-бело-синих».
Однако губернатор Вячеслав Федорищев считает, что клуб в отличном состоянии. Плюс идет активная трансферная кампания. Глава региона уверен: в течение ближайшей недели-двух команда определится с основным составом.
О ситуации вокруг волжан высказался и президент РПЛ Александр Алаев.
«У меня нет сильных опасений. Есть временные сложности, но они не критические. Руководство клуба решит все проблемы», — приводит его слова «Чемпионат».
Недавно полузащитники Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев покинули «Крылья Советов». Они вернутся в расположение московского «Спартака», который отдавал их в аренду.
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