В Самаре на крышах домов Безымянки хотят сделать террасы и зоны отдыха

В Самаре появились планы по обновлению Безымянки. 17 июня было проведено совещания минстроя и министерства градостроительной политики с самарскими девелоперами.
Представители строительных компаний представили несколько предложений по благоустройству и преображению района.
Так, на совещании представили, например, «пятый фасад». Это смелая и необычная для Самары идея — использовать крыши как пространства для отдыха с садами и террасами.
Также, Безымянка рассматривается как район с большим потенциалом для развития собственной идентичности.
Помимо этого, был поднят вопрос о строительстве школ, детсадов и поликлиник.
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