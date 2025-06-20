Петербуржцы пересели с автомобилей на метро в третий день ПМЭФ

Видимо, многие предпочли избежать автомобильных пробок и выбрали подземку. В Северной столице проходит третий день Петербургского международного экономического форума.
Читатель издания «МК в Питере» обратил внимание на необычную активность на одной из перехватывающих парковок возле станции Ладожская. Обычно не особо востребованная стоянка вдруг наполнилась машинами: всего за пять минут сюда подъехали сразу четыре автомобиля. Водители оставляют автомобили и отправляются дальше на метро.
Эскалаторы и платформы на Ладожской выглядят весьма загруженными в утренний час пик — в 8:15. Количество пассажиров значительно превышает обычный уровень даже для пятницы.