Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцы пересели с автомобилей на метро в третий день ПМЭФ

Сегодня пятница, однако пассажиров в метро заметно прибавилось.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Видимо, многие предпочли избежать автомобильных пробок и выбрали подземку. В Северной столице проходит третий день Петербургского международного экономического форума.

Читатель издания «МК в Питере» обратил внимание на необычную активность на одной из перехватывающих парковок возле станции Ладожская. Обычно не особо востребованная стоянка вдруг наполнилась машинами: всего за пять минут сюда подъехали сразу четыре автомобиля. Водители оставляют автомобили и отправляются дальше на метро.

Эскалаторы и платформы на Ладожской выглядят весьма загруженными в утренний час пик — в 8:15. Количество пассажиров значительно превышает обычный уровень даже для пятницы.