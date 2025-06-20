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Китайских студентов поразил своим величием главный храм Хабаровска

Китайские студенты посетили с экскурсией Хабаровскую духовную семинарию.

Источник: Официальный портал Приамурской митрополии

Студенты Шандуньского транспортного университета приехали в Хабаровск для участия в международной летней школе ДВГУПС по программе «Техника высоких напряжений». Помимо изучения технической специальности, молодые люди интересуются культурой и историей России для более близкого знакомства со страной, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.

Для знакомства с православием, составляющим основу русской культуры, иностранные студенты побывали в Хабаровской духовной семинарии. Экскурсию по духовной школе для них провел клирик храма святителя Иннокентия Иркутского иерей Алексей Стогов и семинаристы.

Знакомство с православием китайские студенты начали с семинарского храма в честь святителя Иннокентия Московского, где они узнали об особенностях православного богослужения и устройстве храма.

— Во время экскурсии наши гости проявляли неподдельный интерес к Православной Церкви, задавали уточняющие вопросы, на которые им были даны ответы, например, какой процент верующих людей в России, — поделился отец Алексей.

После храма они посетили семинарскую библиотеку, где познакомились с дореволюционными и рукописными книгами, подержали в руках древние фолианты.

Продолжилась встреча экскурсией в главный собор края — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который поразил гостей города своим величием и красотой, а подъем на колокольню, с которой открывается потрясающий вид на могучий Амур, оставил неизгладимые впечатления.