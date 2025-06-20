Китайских студентов поразил своим величием главный храм Хабаровска

Студенты Шандуньского транспортного университета приехали в Хабаровск для участия в международной летней школе ДВГУПС по программе «Техника высоких напряжений». Помимо изучения технической специальности, молодые люди интересуются культурой и историей России для более близкого знакомства со страной, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
Для знакомства с православием, составляющим основу русской культуры, иностранные студенты побывали в Хабаровской духовной семинарии. Экскурсию по духовной школе для них провел клирик храма святителя Иннокентия Иркутского иерей Алексей Стогов и семинаристы.
Знакомство с православием китайские студенты начали с семинарского храма в честь святителя Иннокентия Московского, где они узнали об особенностях православного богослужения и устройстве храма.
— Во время экскурсии наши гости проявляли неподдельный интерес к Православной Церкви, задавали уточняющие вопросы, на которые им были даны ответы, например, какой процент верующих людей в России, — поделился отец Алексей.
После храма они посетили семинарскую библиотеку, где познакомились с дореволюционными и рукописными книгами, подержали в руках древние фолианты.
Продолжилась встреча экскурсией в главный собор края — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который поразил гостей города своим величием и красотой, а подъем на колокольню, с которой открывается потрясающий вид на могучий Амур, оставил неизгладимые впечатления.