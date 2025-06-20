Китайских студентов поразил своим величием главный храм Хабаровска

Студенты Шандуньского транспортного университета приехали в Хабаровск для участия в международной летней школе ДВГУПС по программе «Техника высоких напряжений». Помимо изучения технической специальности, молодые люди интересуются культурой и историей России для более близкого знакомства со страной, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.