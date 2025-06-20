Признанный иноагентом бывший депутат петербургского ЗакСа Резник объявлен в розыск

Максим Резник (признан иноагентом) был депутатом петербургского ЗакСа в 2011—2021 годах. В 2022-м его приговорили к пяти месяцам колонии-поселения за хранение наркотиков, однако в зале суда экс-парламентарий был отпущен в связи со временем, проведенным им под домашним арестом. В том же году Максим Резник (входит в реестр иноагентов) уехал из России. Статус иностранного агента бывший депутат получил примерно через год.