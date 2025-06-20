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Партнер тольяттинской «Лады» ГК «Полипласт» стала лауреатом премии «Чемпион»

Награду вручают за поддержку спорта и развитие партнерства между этой сферой и бизнесом.

Награду вручают за поддержку спорта и развитие партнерства между этой сферой и бизнесом.

«Полипласт» стал лауреатом за многолетнюю работу в детско-юношеском направлении, реализацию соцпроектов по продвижению ЗОЖ.

Например, в 2019-м предприятие совместно с руководством Тульской области организовали хоккейную «Академию Михайлова». Сейчас в ней занимаются около 2 тыс. ребят.

А в мае нынешнего года компания стала стратегическим партнером ХК «Лада» и его молодежки, а также самарского ЦСК ВВС. В планах — создание в 63-м регионе и следж-хоккейного коллектива.

Недавно Самарская область и «Полипласт» договорились на ПМЭФ о социальном партнерстве.

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