Министр просвещения Кравцов рассказал о самых популярных направлениях в вузах

Недавно первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин также обозначил три ключевых изменения в российской системе высшего образования. Так, первое касается базовой образовательной ступени: предлагается увеличить ее срок с четырех до шести лет.