Министр просвещения Кравцов рассказал о самых популярных направлениях в вузах

При поступлении в российские вузы лидирующие позиции занимают направления педагогики и IT. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он также напомнил, что до этого многие желали стать юристами и экономистами, однако тренды среди профессий меняются.
— Информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются, — цитирует слова Кравцова РБК.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что проект изменений в закон, предусматривающий переход России на новую модель высшего образования, уже подготовлен. Он получил поддержку профессионального сообщества, работодателей и положительную оценку в обществе.
Недавно первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин также обозначил три ключевых изменения в российской системе высшего образования. Так, первое касается базовой образовательной ступени: предлагается увеличить ее срок с четырех до шести лет.