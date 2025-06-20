Солнце «взорвалось» в ночь на 20 июня

Активная солнечная область № 4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв. В 02:50 по московскому времени (04:50 по времени Астаны. — Прим. ред.) в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9. Это означает, что это третье по силе событие 2025 года после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0).