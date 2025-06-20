В Хабаровске жители жалуются на отсутствие горячей воды от ТЭЦ-3

Запланированный срок возобновления подачи горячего водоснабжения — 20 июня, однако жители Краснофлотского и Железнодорожного районов в местных чатах пишут, что краны во многих квартирах по-прежнему пусты. Отдельные паблики утверждают, что водоснабжения якобы не будет «ещё неделю».
Как сообщили hab.aif.ru в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании, Хабаровская ТЭЦ-3 начала заполнение теплосетей с 19 июня. Потребители зоны ТМ-31 должны получать горячую воду в полном объёме. Заполнение ТМ-32 и ТМ-33 завершится в течение сегодняшнего дня.
В компании объяснили, что задержка подачи водоснабжения связана с капитальным ремонтом теплосетей и прокладкой временного трубопровода — эти работы заняли больше времени, чем планировалось. Также в ДГК уточнили, что в селе Некрасовка горячей воды не будет до 24 июня из-за увеличенного объёма ремонта на местной котельной.