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В Хабаровске жители жалуются на отсутствие горячей воды от ТЭЦ-3

В Хабаровске продолжаются жалобы на отсутствие горячей воды в домах, обслуживаемых ТЭЦ-3. Причину возможной задержки объяснили в ДГК, сообщает hab.aif.ru.

Источник: Reuters

Запланированный срок возобновления подачи горячего водоснабжения — 20 июня, однако жители Краснофлотского и Железнодорожного районов в местных чатах пишут, что краны во многих квартирах по-прежнему пусты. Отдельные паблики утверждают, что водоснабжения якобы не будет «ещё неделю».

Как сообщили hab.aif.ru в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании, Хабаровская ТЭЦ-3 начала заполнение теплосетей с 19 июня. Потребители зоны ТМ-31 должны получать горячую воду в полном объёме. Заполнение ТМ-32 и ТМ-33 завершится в течение сегодняшнего дня.

В компании объяснили, что задержка подачи водоснабжения связана с капитальным ремонтом теплосетей и прокладкой временного трубопровода — эти работы заняли больше времени, чем планировалось. Также в ДГК уточнили, что в селе Некрасовка горячей воды не будет до 24 июня из-за увеличенного объёма ремонта на местной котельной.