В Хабаровске жители жалуются на отсутствие горячей воды от ТЭЦ-3

В компании объяснили, что задержка подачи водоснабжения связана с капитальным ремонтом теплосетей и прокладкой временного трубопровода — эти работы заняли больше времени, чем планировалось. Также в ДГК уточнили, что в селе Некрасовка горячей воды не будет до 24 июня из-за увеличенного объёма ремонта на местной котельной.