Shot: Футболист Кокорин может перейти в ФК «Сочи»

Авторы материала отмечают, что кипрский ФК «Арис», который месяц назад объявил о продлении контракта Александра Кокорина до 2026 года, может отпустить футболиста в Россию. Сообщается, что в рамках продолжения своей футбольной карьеры Кокорин может присоединиться к ФК «Сочи», который вернулся в РПЛ. Кокорин уже играл там в 2019 году, проведя один из лучших своих отрезков в чемпионате России.