Shot: Футболист Кокорин может перейти в ФК «Сочи»

Футболист Александр Кокорин может вернуться в Россию — сообщается, что спортсмен задумался о переходе в ФК «Сочи». Об этом в пятницу, 20 июня, пишет Telegram-канал Shot.
Авторы материала отмечают, что кипрский ФК «Арис», который месяц назад объявил о продлении контракта Александра Кокорина до 2026 года, может отпустить футболиста в Россию. Сообщается, что в рамках продолжения своей футбольной карьеры Кокорин может присоединиться к ФК «Сочи», который вернулся в РПЛ. Кокорин уже играл там в 2019 году, проведя один из лучших своих отрезков в чемпионате России.
Отмечается, что кипрский ФК планирует разгрузить зарплатную ведомость и заняться омоложением состава, из-за чего Кокорин может оказаться в числе запасных игроков. Этот факт и беспокоит футболиста, передает Telegram-канал.
Ранее РФС опубликовал календарь проведения матчей Кубка России по футболу сезона-2025/26.
12 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо»: он останется на посту до лета 2028 года. 16 июня прошла первая тренировка Карпина с новой командой — тогда же у спортсменов кончился отпуск. 17 июня футболисты начнут проходить углубленное медицинское обследование.