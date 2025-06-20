Семья Кононенко из Омского ГАУ вышла в финал конкурса «Студенческие семьи РФ»

«Студенческая семья — это не только про любовь и романтику. Это про ответственность, взаимопомощь и умение находить компромиссы. Мы научились слушать и слышать друг друга, прощать ошибки и поддерживать в трудные моменты. Мы стали не просто мужем и женой, но и лучшими друзьями», — делится своими мыслями Дмитрий.