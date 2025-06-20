Семья Кононенко из Омского ГАУ вышла в финал конкурса «Студенческие семьи РФ»

Супруги Анна и Дмитрий Кононенко вышли в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России». Молодые супруги познакомились за студенческой скамьей Омского ГАУ и воспитывают дочку Киру. Конкурс направлен на популяризацию семейных ценностей среди студентов и поддержку молодых студенческих семей в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина.
На конкурс было подано 210 заявок от студенческих семей из 55 регионов страны, включая 55 семей с детьми. Первый этап проходил в заочной форме: жюри оценивало портфолио достижений и видеовизитки участников. По итогам отбора в финал вышли 30 студенческих семей со всей России, среди которых — семья Кононенко из Омского ГАУ.
Финал конкурса состоится с 5 по 9 июля в Гжельском государственном университете (Московская область). Участников ждет насыщенная программа: состязания в спортивном, творческом и интеллектуальном этапах, мастер-классы, экскурсии и развлекательные мероприятия. Победители будут объявлены 8 июля в День семьи, любви и верности.
История семьи Кононенко.
Анна и Дмитрий познакомились в 2015 году во время учебы на факультете АПЭПиВ Омского ГАУ.
«Мы встретились на втором курсе. Оба были полны надежд и мечтали о будущем. Сначала начали готовиться к семинарам вместе, а потом поняли, что не можем друг без друга. Такие встречи переросли в романтические свидания, а затем в серьезные отношения» — рассказывает Анна.
После службы в рядах Вооруженных сил РФ Дмитрий сделал Анне предложение, и в 2018 году они сыграли свадьбу, продолжая обучение в университете. Главным событием в их жизни стало рождение дочери Киры в 2019 году.
Студенческая жизнь полна испытаний: нехватка финансов, напряженный график учебы и необходимость совмещать работу с образованием. Однако эти трудности только укрепили семью Кононенко.
«Студенческая семья — это не только про любовь и романтику. Это про ответственность, взаимопомощь и умение находить компромиссы. Мы научились слушать и слышать друг друга, прощать ошибки и поддерживать в трудные моменты. Мы стали не просто мужем и женой, но и лучшими друзьями», — делится своими мыслями Дмитрий.
Сегодня Анна получает второе высшее образование в Алтайском институте культуры и работает в студенческом дворце культуры Омского ГАУ. Дмитрий совмещает работу с учебой на четвертом курсе факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования.