В Узбекистане начался прием в первый класс — подробности

По информации ведомства, электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).
«Если у вас есть вопросы по поводу процесса электронной приема, вы можете получить ответы по номерам call-центра: 71−203−07−04, 71−203−04−03 или через официальный Telegram-канал — @mymaktab_uz», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что прием документов будет проходить в два этапа:
- первый этап: с 20 июня до 31 июля в пределах микрозоны;
- второй этап: с 1 по 15 августа за пределами микрозоны.
В населенных пунктах, где электронные госуслуги не предоставляются, данные о зачисленных учениках будут внесены в электронную систему через платформу министерства adm.maktab.uz.
В министерстве напомнили, что в соответствии с Законом «Об образовании» в Узбекистане прием детей в школу осуществляется в год исполнения ребенку 7 лет. В этом году в первый класс будут приняты дети, родившиеся до 31 декабря 2018 года.