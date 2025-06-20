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В Узбекистане начался прием в первый класс — подробности

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане 20 июня с 09.00 стартовал онлайн-прием в первый класс на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.

Источник: Sputnik.uz

По информации ведомства, электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).

«Если у вас есть вопросы по поводу процесса электронной приема, вы можете получить ответы по номерам call-центра: 71−203−07−04, 71−203−04−03 или через официальный Telegram-канал — @mymaktab_uz», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что прием документов будет проходить в два этапа:

  • первый этап: с 20 июня до 31 июля в пределах микрозоны;
  • второй этап: с 1 по 15 августа за пределами микрозоны.

В населенных пунктах, где электронные госуслуги не предоставляются, данные о зачисленных учениках будут внесены в электронную систему через платформу министерства adm.maktab.uz.

В министерстве напомнили, что в соответствии с Законом «Об образовании» в Узбекистане прием детей в школу осуществляется в год исполнения ребенку 7 лет. В этом году в первый класс будут приняты дети, родившиеся до 31 декабря 2018 года.