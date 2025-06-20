Politico: Европа пытается удержать США от вступления в войну с Ираном

Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в пятницу проведут экстренные переговоры с иранскими представителями в Женеве. Эти переговоры стали частью отчаянных попыток европейских правительств остановить эскалацию недельного конфликта между Израилем и Ираном до того, как США превратят его «во что-то, что может стать гораздо масштабнее и хуже».