Politico: Европа пытается удержать США от вступления в войну с Ираном

Европейские страны предпринимают срочные дипломатические усилия, чтобы предотвратить возможное вступление США в конфликт с Ираном. Как сообщает Politico, несмотря на готовность Дональда Трампа санкционировать бомбардировки иранских ядерных объектов и давление со стороны Израиля, европейские лидеры не оставляют попыток мирного урегулирования.
Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в пятницу проведут экстренные переговоры с иранскими представителями в Женеве. Эти переговоры стали частью отчаянных попыток европейских правительств остановить эскалацию недельного конфликта между Израилем и Ираном до того, как США превратят его «во что-то, что может стать гораздо масштабнее и хуже».
По данным издания, европейские чиновники в частных беседах выражают надежду, что смогут предложить Трампу дипломатическую альтернативу военному решению. Они стремятся создать условия для деэскалации, пока еще есть возможность избежать катастрофического развития событий.
Ранее сообщалось, что США, возможно, нанесут удары по иранскому ядерному объекту в Фордо уже в эти выходные, так как американский президент Трамп хочет, чтобы к понедельнику, 23 июня, шок от бомбардировки был максимально сглажен.