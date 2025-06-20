Кокорин может вернуться в Россию

При этом Кокорин всего месяц назад продлил контракт с «Арисом» до 2026 года. По данным телеграм-канала, несмотря на довольно результативный сезон 34-летнего россиянина (11 голов в 30 матчах во всех турнирах), кипрский клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость и омолодить состав.