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В Ростове с 30 июня на проспекте Кировском введут временные ограничения

Стройка на Кировском: водителей Ростова предупредили об ограничениях на дорогах.

Источник: администрация Челябинска

Ростовчан ждут изменения в транспортной схеме центра города. Об этом сообщили в администрации города.

С 30 июня по 18 декабря на проспекте Кировском будут действовать ограничения движения. Причиной стали работы у дома № 57. Временные ограничения затронут участок у дома № 57а. Они будут действовать в моменты въезда/выезда строительной техники.

Также с 24 июня запрещена парковка на площади Свободы у дома 2/1. Пешеходные маршруты останутся доступными. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.

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