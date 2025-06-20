Главные новости 20 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 июня 2025 года.
Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу на старте атак Израиля
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что в Исламской Республике не велась работа по созданию ядерной бомбы на момент удара израильской армии. Однако он отметил, что у Ирана была часть элементов, которые необходимы для изготовления оружия. Гросси также предостерег политиков и СМИ от спекуляции на тему сроков изготовления бомбы.
Взрыв иранской ракеты повредил здание Microsoft
В результате очередного удара Ирана частично разрушено здание регионального офиса корпорации Microsoft в городе Беэр-Шеве в Израиле. По предварительным данным, пострадали 18 человек. После взрыва рядом с поврежденным зданием произошел пожар. Предположительно, целью атаки была военная база ЦАХАЛ «Неватим».
СМИ раскрыли причину военной операции Израиля против Ирана
Израиль принял решение о проведении военной операции по уничтожению ядерной инфраструктуры Ирана после получения разведданных об успехах Исламской Республики в разработке ядерного оружия. В еврейском государстве утверждают, что иранские ученые скрывали получение ядерного материала от МАГАТЭ.
В МВД назвали число въехавших в РФ в 2024 году мигрантов
В 2024 году в Россию прибыли порядка 6,3 млн мигрантов. Статистику по въезжающим иностранцам на ПМЭФ-2025 раскрыла представитель МВД РФ Валентина Казакова. По данным ведомства, только половина мигрантов приехала в страну работать. 23,3% иностранцев прибыли в РФ с Украины, 16,7% — из Таджикистана, 10,4% — из Киргизии, 9,5% — из Белоруссии.
Стало известно, когда прокурор попросит наказание Тимуру Иванову
Прокурор огласит требование по наказанию для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в Московском городском суде 23 июня. Обвиняемому вменяют растрату при приобретении паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Процесс по уголовному делу является закрытым.