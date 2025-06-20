Главные новости 20 июня 2025 года

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что в Исламской Республике не велась работа по созданию ядерной бомбы на момент удара израильской армии. Однако он отметил, что у Ирана была часть элементов, которые необходимы для изготовления оружия. Гросси также предостерег политиков и СМИ от спекуляции на тему сроков изготовления бомбы.