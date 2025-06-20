Третья по силе за 2025 вспышка случилась на Солнце 20 июня — что ждать белорусам, подробности рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пишет РИА Новости.
Ученые отмечают, что она произошла в активной области № 4114, где были ранее зафиксированы мощные вспышки. Так, вспышка случилась примерно в 02.50, ей был присвоен уровень X1.9.
«Это означает, что это третье по силе событие 2025-го года, после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0)», — отметили в сообщении.
Сказано, что область, где случилась вспышка, пока не оказала на Землю никакого влияния. Специалисты предполагают, что подобное представляет из себя загадку и, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Они допустили, что на Солнце есть факторы, которые физически блокируют для плазмы возможность движения к Земле «и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса солнечной системы».
«На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз», — обратили внимание ученые.
Кстати, сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Беларуси в пятницу 20 июня.
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