Третья по силе за 2025 вспышка случилась на Солнце 20 июня — что ждать белорусам

Сказано, что область, где случилась вспышка, пока не оказала на Землю никакого влияния. Специалисты предполагают, что подобное представляет из себя загадку и, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Они допустили, что на Солнце есть факторы, которые физически блокируют для плазмы возможность движения к Земле «и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса солнечной системы».