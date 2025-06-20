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В Самаре отремонтируют 2,5 км трамвайных путей на перекрестках

В Самаре будут приводить в порядок трамвайные пути.

В Самаре будут приводить в порядок трамвайные пути. Подробностями поделились в мэрии города.

Ситуация с рельсами обострилась из-за того, что трамваи начали чаще сходить с рельсов. По словам специалистов, это связано с плохим состоянием рельсов на перекрестках.

На данный момент в администрации Самары составляется перечень участков, где ремонт будет проведен в первую очередь. Всего будет обновлено 2,5 километров путей.

Помимо этого, на перекрестках будет уложен новый асфальт.

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