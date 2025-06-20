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Видео третьей по силе вспышки на Солнце опубликовали в Сети

Мощная вспышка уровня X1.9 произошла на Солнце 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

Видео одной из мощнейших вспышек уровня X1.9, которая произошла на Солнце, появилось в Сети. Как сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, явление стало третьим по силе среди других вспышек, зафиксированных в 2025 году.

«В 02:50 по московскому времени в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9», — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным ИКИ РАН, событие пока не оказало какого-либо значительного воздействия на Землю, которое можно было бы сопоставить с фактической мощью вспышки.

Предыдущая мощная вспышка, которая стала одной из сильнейших в 2025 году, произошла 14 мая. Уровень события был оценен как «экстремальный».