Видео третьей по силе вспышки на Солнце опубликовали в Сети

Видео одной из мощнейших вспышек уровня X1.9, которая произошла на Солнце, появилось в Сети. Как сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, явление стало третьим по силе среди других вспышек, зафиксированных в 2025 году.