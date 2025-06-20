Овчинский: работы начаты более чем на 20 площадках реновации с начала года

«Так, за пять месяцев 2025 года приступили к подготовительным и строительным работам на 22 новых площадках по программе реновации. Это на 41 процент превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда к возведению жилых комплексов приступили на 13 площадках. Наибольшее количество площадок расположено в Северо-Западном административном округе — пять, еще по четыре в Северном, Юго-Восточном и Восточном округах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.