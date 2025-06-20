Овчинский: работы начаты более чем на 20 площадках реновации с начала года

В течение первых пяти месяцев 2025 года на 22 площадках программы реновации в Москве стартовали подготовительные и строительные работы. Эти объекты расположены в восьми административных округах столицы. Об этом на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
В рамках программы реновации в настоящее время осуществляется строительство жилья на площади свыше 300 гектаров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина темпы реализации программы увеличиваются.
«Так, за пять месяцев 2025 года приступили к подготовительным и строительным работам на 22 новых площадках по программе реновации. Это на 41 процент превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда к возведению жилых комплексов приступили на 13 площадках. Наибольшее количество площадок расположено в Северо-Западном административном округе — пять, еще по четыре в Северном, Юго-Восточном и Восточном округах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Все новые дома будут соответствовать стандартам безбарьерной среды. Благоустройство прилегающих территорий включает создание пешеходных дорожек, установку наружного освещения, скамеек и урн, а также обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок.
Ранее Владислав Овчинский сообщил о том, что Московский фонд реновации жилой застройки выбрал подрядчиков для проектирования и строительства нового жилья на 23 площадках в четырех округах столицы. Эти участки общей площадью более 18,8 гектара находятся в Западном, Юго-Восточном, Восточном и Южном административных округах, включая районы: Нижегородский, Измайлово, Новогиреево, Восточный, Нагатинский Затон, Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Царицыно, Выхино-Жулебино, Текстильщики, Южнопортовый, Можайский и Филевский Парк. В 13 районах Москвы будет построено 23 жилых дома в рамках программы реновации, общая площадь квартир которых составит более 382,8 тысячи квадратных метров.
Также мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о добавлении еще 131 площадки в программу реновации для строительства новых домов.