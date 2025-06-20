Тренировки, игры и прогулки: чем заняться 20 июня в Самаре на свежем воздухе

Администрация Самары напомнила о бесплатных мероприятиях, которые пройдут сегодня, 20 июня, в разных районах города в рамках проекта «Самара в движении». Жителей и гостей приглашают принять участие в спортивных активностях и музейных прогулках под открытым небом.