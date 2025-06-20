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Тренировки, игры и прогулки: чем заняться 20 июня в Самаре на свежем воздухе

Администрация Самары напомнила о бесплатных мероприятиях, которые пройдут сегодня, 20 июня, в разных районах города в рамках проекта «Самара в движении».

Администрация Самары напомнила о бесплатных мероприятиях, которые пройдут сегодня, 20 июня, в разных районах города в рамках проекта «Самара в движении». Жителей и гостей приглашают принять участие в спортивных активностях и музейных прогулках под открытым небом.

Вот расписание на день:

Площадь Куйбышева.

9:00 — «Самара в движении: полоса препятствий»;19:00 — «Самара в движении: силовой тренинг» (амстафф).

Парк Победы.

12:00 — Игровой клуб «Спорт — это жизнь»;16:00 — «Музейные прогулки».

Парк Молодёжный.

17:00 — «Музейные прогулки».

Парк 50-летия Октября.

17:00 — «Самара в движении»: настольный теннис, шахматы;19:00 — «Самара в движении»: здоровая спина, бокс.

Присоединиться к мероприятиям может любой желающий — участие бесплатное, регистрация не требуется.

Ранее стало известно, что самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы завоевали бронзу на чемпионате Европы.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!