Третья по мощности вспышка этого года произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали мощную вспышку, интенсивность которой уступает лишь двум более ранним событиям, произошедшим в текущем году. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН на своем сайте.
«В 02:50 по московскому времени в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9», — говорится в заявлении.
В опубликованном материале подчеркивается, что по своей мощности данное явление уступает только вспышкам, зарегистрированным 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). Ученые предполагают, что влияние на Землю маловероятно, но более детальный анализ с использованием математических моделей будет проведен позднее.
За день до этого на Солнце также была зарегистрирована вспышка с мощностью X1.2. Пик этого события был зафиксирован в 00:49 по московскому времени.