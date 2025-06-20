Цены, как в цивилизованной Европе: Стоимость аренды квартиры в Кишиневе упала до 450 евро в месяц — к осени поднимется

Арендная плата в Кишинёве снизилась на 10−15% за последние полгода.
Сейчас однокомнатная квартира в среднем стоит 350 евро, двухкомнатная — около 450 евро. Эксперты прогнозируют рост цен к концу лета.
Риелторы объясняют, что цена зависит от местоположения (самые дорогие — в Центре, Ботанике и на Рышкановке), инфраструктуры, состояния здания и квартиры. Традиционно, стоимость аренды рассчитывается, чтобы окупить квартиру за 12−15 лет.
Пиковый спрос наблюдается в марте и августе, а спад — в январе и июне. К концу лета — началу осени ожидается новый скачок цен.
Источник: t.me/nemdnews.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Мама, ты чего, меня не узнала, — я попала в ДТП»: Журналистов «КП» в Молдове «бомбили» мошенники — в ходе телефонных разговоров выяснились интересные подробности.
Странно, что кто-то еще попадается на удочку мошенников (далее…).
Чемодан-вокзал-Сибирь: Наши бабушки и дедушки восстанавливали и поднимали Молдавию после войны, а их сегодня обозвали «некачественной частью молдавского общества».
Верните моим бабушке и дедушке те силы, которые они затратили на восстановление республики послей войны, верните все заводы и фабрики, здания президентуры, парламента и правительства (далее…).
Обыкновенное рабство: В Молдове людей заставляли бесплатно работать в муниципальном предприятии — зарплату уже полгода не выплачивали, народ остался без света из-за неуплаты.
Прокуратура Каушан возбудила уголовное дело в отношении грубого нарушения трудовых прав (далее…).