В Иркутской области предпенсионерам положены федеральные льготы

В 2025 году мужчины 1965 года рождения и женщины 1970 года получают статус предпенсионеров. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, это дает право на ряд федеральных льгот, призванных поддержать их в преддверии выхода на пенсию.
— Предпенсионеры могут рассчитывать на два оплачиваемых выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Также им доступно бесплатное профессиональное обучение по направлению службы занятости. Если человек в этом возрасте останется без работы, он будет получать повышенное пособие по безработице с учетом районного коэффициента, — сообщает пресс-служба Соцфонда.
В числе налоговых послаблений — освобождение от уплаты имущественного и земельного налогов. Также предпенсионеры получают право требовать алименты от трудоспособных родственников и гарантированную долю в наследстве.
Для оформления льгот нужно обратиться в соответствующую организацию: к работодателю — за диспансеризацией, в центр занятости — за переобучением, в налоговую — за освобождением от платежей. Подтвердить статус предпенсионера можно через портал Госуслуг или в клиентской службе Социального фонда России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье предприниматель не выплатила налоги на 7,9 миллиона рублей.