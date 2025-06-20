В Иркутской области предпенсионерам положены федеральные льготы

— Предпенсионеры могут рассчитывать на два оплачиваемых выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Также им доступно бесплатное профессиональное обучение по направлению службы занятости. Если человек в этом возрасте останется без работы, он будет получать повышенное пособие по безработице с учетом районного коэффициента, — сообщает пресс-служба Соцфонда.