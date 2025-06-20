Выпускник Лысьвенского лицея стал первым мультистобалльником в Прикамье

В Пермском крае стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и физике, и появился первый мультистобалльник. Им стал выпускник лысьвенского лицея «ВЕКТОРиЯ» Арсений Чайников, который сдал русский язык и физику на высший балл — 100!
— Помимо того, что Арсений продемонстрировал выдающиеся знания по двум предметам, он также успешно сдал профильную математику, набрав 90 баллов, — сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края. — Арсений планирует связать свое будущее с физикой, и такие результаты явно указывают на его серьезные намерения в этой области.
Кроме выпускника лысьвенского лицея, высшие достижения по физике получили еще шесть выпускников из Перми, Чусового и Чайковского, которые сдали этот предмет на 100 баллов. А в общей сложности почти 190 человек набрали 81 и более баллов по физике, что свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников региона.
— Что касается обществознания, два выпускника лицея пермского кампуса Высшей школы экономики и гимназии № 17 также показали максимальный результат, а порядка 250 человек сдали этот предмет на уровне 81 балла и выше.
ВАЖНО.
На данный момент в Пермском крае 52 школьника имеют 100 баллов по одному из предметов. Основной период ЕГЭ продолжается, с резервными днями для сдачи экзаменов с 16 по 23 июня для тех, кто не смог сдать их в основной день по уважительной причине или получил неудовлетворительный результат.
Дополнительно, согласно решению президента Владимира Путина, 3 и 4 июля предусмотрены специальные дни для пересдачи экзаменов для выпускников текущего года.
КСТАТИ.
Среди школ, выпускники которых добились максимальных результатов по ЕГЭ, в Пермском крае значатся гимназия № 17, школы № 146, «Флагман» и лицей № 2 в Перми, лицей «ВЕКТОРиЯ» в Лысьве, школа № 10 в Чайковском, гимназия в Чусовом и Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики.