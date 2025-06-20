Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускник Лысьвенского лицея стал первым мультистобалльником в Прикамье

Арсений Чайников сдал на высший балл русский язык и физику.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и физике, и появился первый мультистобалльник. Им стал выпускник лысьвенского лицея «ВЕКТОРиЯ» Арсений Чайников, который сдал русский язык и физику на высший балл — 100!

— Помимо того, что Арсений продемонстрировал выдающиеся знания по двум предметам, он также успешно сдал профильную математику, набрав 90 баллов, — сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края. — Арсений планирует связать свое будущее с физикой, и такие результаты явно указывают на его серьезные намерения в этой области.

Кроме выпускника лысьвенского лицея, высшие достижения по физике получили еще шесть выпускников из Перми, Чусового и Чайковского, которые сдали этот предмет на 100 баллов. А в общей сложности почти 190 человек набрали 81 и более баллов по физике, что свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников региона.

— Что касается обществознания, два выпускника лицея пермского кампуса Высшей школы экономики и гимназии № 17 также показали максимальный результат, а порядка 250 человек сдали этот предмет на уровне 81 балла и выше.

ВАЖНО.

На данный момент в Пермском крае 52 школьника имеют 100 баллов по одному из предметов. Основной период ЕГЭ продолжается, с резервными днями для сдачи экзаменов с 16 по 23 июня для тех, кто не смог сдать их в основной день по уважительной причине или получил неудовлетворительный результат.

Дополнительно, согласно решению президента Владимира Путина, 3 и 4 июля предусмотрены специальные дни для пересдачи экзаменов для выпускников текущего года.

КСТАТИ.

Среди школ, выпускники которых добились максимальных результатов по ЕГЭ, в Пермском крае значатся гимназия № 17, школы № 146, «Флагман» и лицей № 2 в Перми, лицей «ВЕКТОРиЯ» в Лысьве, школа № 10 в Чайковском, гимназия в Чусовом и Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики.