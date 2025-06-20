Выпускник Лысьвенского лицея стал первым мультистобалльником в Прикамье

Кроме выпускника лысьвенского лицея, высшие достижения по физике получили еще шесть выпускников из Перми, Чусового и Чайковского, которые сдали этот предмет на 100 баллов. А в общей сложности почти 190 человек набрали 81 и более баллов по физике, что свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников региона.