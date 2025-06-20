Пермяков заставляют выключать телефоны на железнодорожных станциях

Требование выключать сотовые телефоны на железнодорожных станциях возмутило пермяков, о новых правилах сайту perm.aif.ru сообщил местный житель.
Как рассказал пермяк, на железнодорожной станции «Лёвшино» сотрудники безопасности при переходе через рамку металлодетектора заставляют пассажиров выключать сотовые телефоны. Для чего это нужно, они не поясняют.
В пресс-службе Свердловской железной дороги объяснили сайту perm.aif.ru, что такого правила у них нет, и никто не может требовать выключать телефоны. Но работники вокзала могут, наоборот, попросить включить экран телефона.
«Сотрудники транспортной безопасности вокзала “Лёвшино” выполняют должностные инструкции в соответствии с требованиями законодательства. В частности, пассажиров могут попросить включить экран телефона для подтверждения работоспособности устройства. Требования по выключению телефонов к пассажирам не предъявляется», — пояснили требования безопасности в СвЖД сайту perm.aif.ru.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что через Пермь начнёт курсировать поезд из Москвы в Пхеньян (Северная Корея). Время в пути составит восемь суток. Билеты из Перми до столицы КНДР можно купить только в кассах вокзала, продажа начинается за 60 дней.