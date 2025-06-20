Пермяков заставляют выключать телефоны на железнодорожных станциях

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что через Пермь начнёт курсировать поезд из Москвы в Пхеньян (Северная Корея). Время в пути составит восемь суток. Билеты из Перми до столицы КНДР можно купить только в кассах вокзала, продажа начинается за 60 дней.