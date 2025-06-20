Выполнено более 70% работ по реконструкции Ростокинского акведука на северо-востоке столицы

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили свыше 70% работ по реконструкции Ростокинского акведука на северо-востоке столицы.
«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России, — рассказал Бирюков. — Он был построен с 1783 по 1784 годы, став важной частью первого водопровода». «Акведук является объектом культурного наследия федерального значения, — напомнил заместитель мэра. — Сейчас он переоборудован в пешеходный мост».
В рамках данного проекта восстановят архитектурный облик сооружения, сохранив его историческую ценность.
В ходе работ специалисты расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, демонтировали лестничные сходы и их площадки. Кроме того, заменили старые деревянные конструкции навеса прохожей части (включая кровлю и элементы кладки). «Проводим реставрацию мостовых беседок-павильонов, — продолжил Бирюков. — И восстановление каменной облицовки, архитектурного декора и конструктивных элементов».
Подлежат замене водоприемные колодцы и их решетки на прохожей части моста, а также дренажные трубы и гидроизоляция. Кроме того, специалисты, задействованные в проекте, укрепят кладку и полностью обновят инженерные системы.
Завершить капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука планируется в третьем квартале 2025 года.