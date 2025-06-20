Выполнено более 70% работ по реконструкции Ростокинского акведука на северо-востоке столицы

«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России, — рассказал Бирюков. — Он был построен с 1783 по 1784 годы, став важной частью первого водопровода». «Акведук является объектом культурного наследия федерального значения, — напомнил заместитель мэра. — Сейчас он переоборудован в пешеходный мост».