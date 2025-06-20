В Красноярском крае завершена локализация разлива топлива на Енисее

В Красноярском крае завершен первый этап ликвидации последствий экологической аварии на реке Енисей, где в результате пробоины судна в воду попало 30 тонн топлива. Как сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских, работы по локализации разлива полностью завершены, сейчас ведется этап устранения последствий.