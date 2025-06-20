В Красноярском крае завершена локализация разлива топлива на Енисее

В Красноярском крае завершен первый этап ликвидации последствий экологической аварии на реке Енисей, где в результате пробоины судна в воду попало 30 тонн топлива. Как сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских, работы по локализации разлива полностью завершены, сейчас ведется этап устранения последствий.
За прошедшие сутки спасательными службами была очищена береговая полоса протяженностью более 10 километров и водная поверхность площадью около 7500 квадратных метров. Специалисты министерства экологии региона провели мониторинг качества воды, взяв 15 проб в 30-километровой зоне от места происшествия.
По предварительным данным, левый берег и середина реки в районе аварии уже соответствуют экологическим нормативам. Незначительные превышения загрязнения зафиксированы лишь в непосредственной близости от места разлива.
Росрыболовство подтвердило отсутствие массовой гибели рыбы и других водных биоресурсов. В настоящее время ведомство оценивает размер экологического ущерба для предъявления претензий владельцу аварийного судна.
Ранее сообщалось, что чиновники Читы получили сроки за нарушения при благоустройстве Парка угольщиков.