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Ростокинский акведук на северо-востоке Москвы реконструирован более чем на 70%

Специалисты восстановят архитектурный облик сооружения.

Источник: Комсомольская правда

Подробностями реконструкции Ростокинского акведука на северо-востоке столицы поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Известно, что на историческом сооружении готово уже более 70% из намеченных работ.

«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России. Он был построен в период с 1783 по 1784 годы и стал важной частью первого водопровода», — отметил заммэра, напомнив, что акведук признан объектом культурного наследия федерального значения. В наши дни его используют как пешеходный мост.

КОНКРЕТНО.

По проекту на акведуке:

— восстановят его архитектурный облик, сохранив историческую ценность сооружения;

— уже расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов;

— убрали лестничные сходы и их площадки;

— заменили старые деревянные конструкции навеса прохожей части, в том числе кровлю и элементы кладки;

— ведут реставрацию мостовых беседок-павильонов;

— восстанавливают каменную облицовку, архитектурный декор и конструктивные элементы;

— заменят водоприемные колодцы и их решетки на прохожей части моста, полимерные дренажные трубы и гидроизоляцию;

— укрепят кладку;

— полностью обновят инженерные системы.

Капремонт и реставрация Ростокинского акведука должны завершиться в третьем квартале 2025 года.