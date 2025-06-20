Ростокинский акведук на северо-востоке Москвы реконструирован более чем на 70%

«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России. Он был построен в период с 1783 по 1784 годы и стал важной частью первого водопровода», — отметил заммэра, напомнив, что акведук признан объектом культурного наследия федерального значения. В наши дни его используют как пешеходный мост.