Ростокинский акведук на северо-востоке Москвы реконструирован более чем на 70%

Подробностями реконструкции Ростокинского акведука на северо-востоке столицы поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Известно, что на историческом сооружении готово уже более 70% из намеченных работ.
«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России. Он был построен в период с 1783 по 1784 годы и стал важной частью первого водопровода», — отметил заммэра, напомнив, что акведук признан объектом культурного наследия федерального значения. В наши дни его используют как пешеходный мост.
КОНКРЕТНО.
По проекту на акведуке:
— восстановят его архитектурный облик, сохранив историческую ценность сооружения;
— уже расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов;
— убрали лестничные сходы и их площадки;
— заменили старые деревянные конструкции навеса прохожей части, в том числе кровлю и элементы кладки;
— ведут реставрацию мостовых беседок-павильонов;
— восстанавливают каменную облицовку, архитектурный декор и конструктивные элементы;
— заменят водоприемные колодцы и их решетки на прохожей части моста, полимерные дренажные трубы и гидроизоляцию;
— укрепят кладку;
— полностью обновят инженерные системы.
Капремонт и реставрация Ростокинского акведука должны завершиться в третьем квартале 2025 года.