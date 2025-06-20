Марочко рассказал об уничтожении укрепрайона ВСУ в центре Часова Яра

Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что за последние дни российские войска ликвидировали укрепленный район украинской армии в центре Часова Яра в Донецкой Народной Республике и расширили свое присутствие на юге города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, в течение последних нескольких дней бойцам ВС РФ удалось разрушить укрепрайон ВСУ и вытеснить украинских солдат из нескольких городских зданий на улице Пушкина, а также продвинуться в южной части города.
Марочко также подчеркнул, что силы противника продолжают оказывать значительное сопротивление в Часовом Яре. Киев безжалостно отправляет на верную гибель новые группы украинских бойцов, состоящих из мобилизованных граждан, добавил военный аналитик.
Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль 3,5 км прибрежной зоны реки Желобки.