От Дня кинолога до летнего солнцестояния: что отмечают 21 июня 2025

Священномученик Григорий Златорунский — кубанский священник, выпускник Екатеринодарского духовного училища, который начал служение псаломщиком в 1894 году. Григорий был рукоположен в диаконы в 1898 году, а затем в священники в 1909. Он активно занимался миссионерством и просвещением, за что был награжден медалью за труды в церковно-приходских школах. В годы Гражданской войны призывал казаков избегать кровопролития. После ареста красногвардейцами 18 июня 1918 года был зверски убит в ночь на 21 июня, приняв мученическую смерть с молитвой: «Умираю за Веру, Царя и Отечество». Прославлен как новомученик, его память совершается в Ставропольской митрополии в день Собора новомучеников Российских.