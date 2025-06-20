От Дня кинолога до летнего солнцестояния: что отмечают 21 июня 2025

В России 21 июня поздравляют кинологов и их четвероногих помощников.
На 21 июня выпадают самые разные праздники. Пока в России свой день отмечают кинологи МВД, по всему миру празднуют день йоги и делают селфи. О том, какие праздники выпадают на 21 июня 2025 — в материале URA.RU.
Российские праздники 21 июня 2025.
День кинологических подразделений МВД России.
Кинологи отмечают свой праздник 21 июняФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
В России 21 июня отмечается профессиональный праздник сотрудников кинологических подразделений МВД. Кинологи и их четвероногие помощники несут службу по охране порядка, раскрытию преступлений и обеспечению общественной безопасности. В этот день принято поздравлять специалистов-кинологов и устраивать выступления служебных собак.
День летнего солнцестояния.
В астрономическом календаре на 21 июня выпадает важная дата — день летнего солнцестояния. В субботу будет наблюдаться самая короткая ночь и самый длинный световой день в году. В древности этот день считался особым и отмечался различными обрядами и праздниками. Сегодня многие люди в России воспринимают этот день как начало астрономического лета, проводят его на природе, устраивают пикники и не спят всю ночь.
Праздники в мире 21 июня 2025.
Международный день йоги.
Ежегодно 21 июня во всем мире отмечается Международный день йоги, учрежденный ООН в 2014 году. Главная цель праздника — популяризация здорового образа жизни и распространение знаний о пользе йоги для физического и психического здоровья человека.
Международный день селфи.
По всему миру 21 июня отмечают день селфиФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
День селфи ежегодно празднуется 21 июня. Этот неофициальный праздник появился сравнительно недавно вместе с приходом популярности социальных сетей и смартфонов. В этот день люди по всему миру делают селфи и публикуют их у себя на страничках.
Международный день скейтбординга.
21 июня отмечается праздник всех любителей экстремального вида спорта и активного отдыха. Праздник был учрежден в 2004 году для популяризации скейтбординга как вида спорта и здорового образа жизни среди молодежи. В этот день в разных странах проходят соревнования, показательные выступления, мастер-классы и встречи скейтбордистов.
Православные праздники 21 июня 2025.
День памяти великомученика Феодора Стратилата.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТроица, святые и пост: что ждет верующих в июне 2025.
Православная церковь 21 июня чтит память святого великомученика Феодора Стратилата, который жил в III-IV веках и был известным военачальником. Он открыто исповедовал христианскую веру и отказался поклоняться языческим богам, за что был подвергнут жестоким мучениям и казнен. Святой Феодор Стратилат почитается верующими как защитник и покровитель воинов, к нему обращаются с молитвами о мужестве, духовной силе и помощи в трудных испытаниях.
День памяти Григория Златорунского, пресвитера.
Священномученик Григорий Златорунский — кубанский священник, выпускник Екатеринодарского духовного училища, который начал служение псаломщиком в 1894 году. Григорий был рукоположен в диаконы в 1898 году, а затем в священники в 1909. Он активно занимался миссионерством и просвещением, за что был награжден медалью за труды в церковно-приходских школах. В годы Гражданской войны призывал казаков избегать кровопролития. После ареста красногвардейцами 18 июня 1918 года был зверски убит в ночь на 21 июня, приняв мученическую смерть с молитвой: «Умираю за Веру, Царя и Отечество». Прославлен как новомученик, его память совершается в Ставропольской митрополии в день Собора новомучеников Российских.
Народный праздник 21 июня 2025.
Федор Колодезник: приметы и традиции.
Федоров день выпадал на 21 июня и считался праздником мастеров-колодезников. Накануне вечером они оставляли сковороды на местах, где планировали рыть колодцы. Утром по количеству воды на краях посуды определяли — есть ли под землей вода. Другой способ определить, стоит ли копать колодец на месте — посмотреть на утренний туман в день праздника. Где он стелился на рассвете 21 числа, там и следовало копать.
В народе 21 июня лечили болезни водой из колодцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Колодезную воду на Руси ценили за целебные свойства, почти как святую. Считалось, что вода из семи разных колодцев, собранная в праздник, обладает особой силой — ей лечили цингу, обливая больного.
Также с Федорова дня начиналась пора вывоза навоза на поля, которую называли «навозницей». В работе участвовала вся семья: мужчины грузили, дети возили, женщины и молодежь разбрасывали удобрения, а старики готовили сытный обед из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».
Федора Стратилата называли «грозами богатым». Поэтому за грозой следили особенно внимательно: гром в этот день предвещал плохой сенокос, а сильные раскаты сулили затяжное ненастье. Также с утра крестьяне шли на луга, чтобы по росе предсказать будущий урожай. Обильная роса сулила хороший сбор льна.
Знаменитости, родившиеся 21 июня:
Виктор Цой (1962−1990) — советский рок-музыкант, лидер группы «Кино», автор множества популярных песен. Александр Твардовский (1910−1971) — советский поэт, писатель, главный редактор журнала «Новый мир».Франсуаза Саган (1935−2004) — французская писательница, драматург. Крис Пратт (род. 1979) — американский актер, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Мир Юрского периода».Лана Дель Рей (род. 1985) — американская певица и автор песен. Принц Уильям (род. 1982) — герцог Кембриджский, старший сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы.