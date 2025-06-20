В Казачинском районе выявлено превышение норм нефтепродуктов в пяти пробах воды из Енисея

В Казачинском районе продолжается работа по ликвидации разлива нефтепродуктов. Специалисты обрабатывают береговую линию сорбентом и осуществляют отбор проб воды.
По информации главы Казачинского района Юрия Озерских, основная обработка реки и береговой зоны проводится на протяжении более 30 км ниже места аварии. На месте происшествия задействованы 134 человека и 45 единиц техники, включая спасателей и речников.
Восстанавливается плавучесть теплохода ОТ-2439, который принадлежит Обь-Иртышскому речному пароходству. Водолазы уже заделали пробоину, и в настоящее время идет откачка воды из отсеков судна.
Помимо обработки сорбентами, также осуществляется ручная уборка мусора и остатков нефтепродуктов. По состоянию на 19 июня спасатели обработали более 20 тыс. квадратных метров поверхности и прошли 18,5 км.
Мониторинг состояния окружающей среды продолжается: беспилотники осматривают реку с воздуха, а с воды — специальные корабли и лодки.
С 9 по 18 июня специалисты Росприроднадзора провели 27 анализов воды из Енисея, и в пяти пробах было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. В то же время Роспотребнадзор ежедневно контролирует качество питьевой воды с поверхностных водозаборов, отобрав 38 проб, все из которых соответствуют нормативам.
Глава района также опроверг информацию о гибели утят, отметив, что по данным спасателей случаи гибели птиц и рыбы не зафиксированы.
Напомним, авария с теплоходом произошла вечером 8 июня, в результате которой в воду попало около 30 тонн нефтепродуктов.