В Казачинском районе выявлено превышение норм нефтепродуктов в пяти пробах воды из Енисея

С 9 по 18 июня специалисты Росприроднадзора провели 27 анализов воды из Енисея, и в пяти пробах было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. В то же время Роспотребнадзор ежедневно контролирует качество питьевой воды с поверхностных водозаборов, отобрав 38 проб, все из которых соответствуют нормативам.