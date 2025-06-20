Греф дал совет россиянам, куда вложить миллион рублей

Глава Сбербанка Герман Греф дал совет, куда прямо сейчас вложить миллион рублей. Банкир считает, что ответ на этот вопрос зависит от временного горизонта вложения средств.
Греф заявил, что на год миллион рублей можно положить на депозит, а на пять лет — в акции Сбербанка.
Банкир также поделился мнением о том, как поведение людей, предпочитающих в условиях высоких процентных ставок хранить средства на депозитах или в фондах ликвидности вместо инвестирования, сказывается на экономике.
— Держать деньги на депозите под 20 процентов годовых, иметь гарантированный доход — или инвестировать деньги под значительно меньшую доходность? Они держат деньги на депозитах, пока эта ситуация позволяет им зарабатывать. В общем, это то, чего добивается Центральный банк. Поэтому экономика работает, — заявил Герман Греф в интервью РБК.
Финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.РФ» Алексей Родин посоветовал россиянам вкладываться в депозиты с фиксированной доходностью. Специалист аргументировал свои слова тем, что при грядущем снижении ставок доходность накопительных счетов будет снижаться. Другим хорошим вариантом вложения Родин назвал облигации.