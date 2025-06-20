Греф дал совет россиянам, куда вложить миллион рублей

— Держать деньги на депозите под 20 процентов годовых, иметь гарантированный доход — или инвестировать деньги под значительно меньшую доходность? Они держат деньги на депозитах, пока эта ситуация позволяет им зарабатывать. В общем, это то, чего добивается Центральный банк. Поэтому экономика работает, — заявил Герман Греф в интервью РБК.