Овчинский: с начала года строительные работы начались на более чем 20 площадках по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский на ПМЭФ сообщил, что за 5 месяцев 2025 года подготовительные и строительные работы развернулись на 22 площадках реновации в восьми округах столицы.
«Сейчас по программе реновации строится жилье на площади более 300 гектаров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы наращиваем темпы реализации программы. Так, за пять месяцев 2025 года приступили к подготовительным и строительным работам на 22 новых площадках по программе реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Показатель превышает данные того же периода прошлого года на 41%, когда строительство жилых комплексов началось на 13 площадках. Больше всего объектов находится в Северо-Западном административном округе — пять, а в Северном, Юго-Восточном и Восточном округах — по четыре площадки в каждом.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что все дома по реновации возводят с безбарьерной средой. Прилегающую территорию благоустроят: проложат дорожки, установят освещение, скамейки с урнами, организуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки.
Столичный градоначальник уже сообщал о добавлении 131 новой площадки в программу реновации и дал поручение удвоить темпы ее реализации.