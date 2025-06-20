Овчинский: с начала года строительные работы начались на более чем 20 площадках по реновации

Показатель превышает данные того же периода прошлого года на 41%, когда строительство жилых комплексов началось на 13 площадках. Больше всего объектов находится в Северо-Западном административном округе — пять, а в Северном, Юго-Восточном и Восточном округах — по четыре площадки в каждом.