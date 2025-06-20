Реконструкция Ростокинского акведука выполнена более чем на 70 процентов

«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России. Он был построен в период с 1783 по 1784 год и стал важной частью первого водопровода. Акведук является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас он переоборудован в пешеходный мост», — рассказал Петр Бирюков.