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Реконструкция Ростокинского акведука выполнена более чем на 70 процентов

Завершить капремонт и реставрацию объекта культурного наследия федерального значения планируется в третьем квартале этого года.

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Специалисты комплекса городского хозяйства ведут реконструкцию Ростокинского акведука на северо-востоке столицы. Уже выполнено более 70 процентов работ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России. Он был построен в период с 1783 по 1784 год и стал важной частью первого водопровода. Акведук является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас он переоборудован в пешеходный мост», — рассказал Петр Бирюков.

В рамках проекта восстановят архитектурный облик сооружения, тем самым сохранив его историческую ценность. Специалисты уже расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, демонтировали лестничные сходы и их площадки, а также заменили старые деревянные конструкции навеса прохожей части, включая кровлю и элементы кладки. Кроме того, восстанавливают мостовые беседки-павильоны, каменную облицовку архитектурного декора и конструктивных элементов.

В ходе работ также заменят водоприемные колодцы и их решетки на прохожей части моста, полимерные дренажные трубы и гидроизоляцию, укрепят кладку и полностью обновят инженерные системы.

Завершить капремонт и реставрацию Ростокинского акведука планируется в третьем квартале этого года.