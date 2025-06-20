Реконструкция Ростокинского акведука выполнена более чем на 70 процентов

Специалисты комплекса городского хозяйства ведут реконструкцию Ростокинского акведука на северо-востоке столицы. Уже выполнено более 70 процентов работ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука — единственного сохранившегося в России. Он был построен в период с 1783 по 1784 год и стал важной частью первого водопровода. Акведук является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас он переоборудован в пешеходный мост», — рассказал Петр Бирюков.
В рамках проекта восстановят архитектурный облик сооружения, тем самым сохранив его историческую ценность. Специалисты уже расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, демонтировали лестничные сходы и их площадки, а также заменили старые деревянные конструкции навеса прохожей части, включая кровлю и элементы кладки. Кроме того, восстанавливают мостовые беседки-павильоны, каменную облицовку архитектурного декора и конструктивных элементов.
В ходе работ также заменят водоприемные колодцы и их решетки на прохожей части моста, полимерные дренажные трубы и гидроизоляцию, укрепят кладку и полностью обновят инженерные системы.
Завершить капремонт и реставрацию Ростокинского акведука планируется в третьем квартале этого года.