Тольяттинская «Мега-Лада» одолела «Турбину» дома с разницей в 28 очков 19 июня

Далее в третьей гонщик тольяттинцев Виктор Кулаков получил повреждение. Но позже вернулся в гонку и финишировал. Гости сократили отставание — 35:25. Однако перевернуть ход встречи им не удалось — 59:31 в пользу команды из 63-го региона.