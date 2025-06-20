Тольяттинская «Мега-Лада» одолела «Турбину» дома с разницей в 28 очков 19 июня

Заезды командного чемпионата России проходили в четверг на площадке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова в Автограде (6+).
«Мега-Лада» сразу завладела инициативой и по итогам первой серии лидировала с разницей в +10 — 17:7. После второй хозяева увеличили преимущество до 14 баллов — 28:14.
Далее в третьей гонщик тольяттинцев Виктор Кулаков получил повреждение. Но позже вернулся в гонку и финишировал. Гости сократили отставание — 35:25. Однако перевернуть ход встречи им не удалось — 59:31 в пользу команды из 63-го региона.
Ранее гонщики «Мега-Лады» взяли серебро и бронзу первого этапа личного чемпионата России (6+).
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